この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌、旭川】道などは２０日、道内で新たに１４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
函館市社会福祉協議会・市成年後見センターは１０日、市亀田交流プラザで...
函館市内を中心に活動するジャスバンド３組が出演する「ハコダテウィンタ...
函館白百合学園中学高校福祉局（麻生百恵局長）は１９日、函館市地域交流...
【北斗】停電や断水を伴う冬の災害を想定した「北海道防災総合訓練（厳冬...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホール「一村一...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）で１９日、ク...
２５日まで函館市内の金森赤レンガ倉庫前特設会場で開催中の「２０２１は...
【江差】長年にわたり国勢調査業務に従事し、調査精度の向上などに貢献し...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
【北斗】函館中央署などは１５日の年金支給日に合わせ、介護保険料の過払...
【上ノ国】町内産野菜と豚肉を使用するレトルト商品「神の国ポークカレー...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長、児童１００人）は１１日、地域人材が...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
【札幌、旭川】道などは２０日、道内で新たに１４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...