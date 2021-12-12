この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館地方気象台によると北海道付近は、日本海にある低気圧が１２日夜に急...
【札幌】道などは１２日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
舞鶴港（京都府舞鶴市）を母港とする海上自衛隊第３護衛隊群（池内出群司...
【札幌】道などは１１日、道内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
年末年始の輸送繁忙期に向け、函館運輸支局（河尻英治支局長）は１０日、...
函館市選挙管理委員会が募集した衆院選の投開票事務アルバイトで、聴覚障...
日本中国料理協会函館支部（木村史能支部長）は８日、函館短大付設調理製...
【北斗】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）はこのほど、同...
函館地方気象台によると北海道付近は、日本海にある低気圧が１２日夜に急...
１２日午後２時３５分ごろ、ＪＲ函館駅構内に停車中の札幌発、特急北斗１...
【札幌】道などは１２日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
臨時国会が開会した。新型コロナや景気関連対策などを盛り込んだ過去最大...
函館国際ホテル総料理長の木村史能さん（５８）が監修したレトルト商品「...
○…函館市の万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、同町会館で世代間交流...
函館在住のジュエリー・アクセサリーデザイナー、畑中清美さん＝アトリエ...
コロナ禍でこれまでの生活スタイルが新しい方向へ動き、ウェブ会議アプリ...
１１月に札幌市で開かれたバレーボールの第９回櫻田義人杯ヤングクラブバ...