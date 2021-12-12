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市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
年末年始の輸送繁忙期に向け、函館運輸支局（河尻英治支局長）は１０日、...
函館市選挙管理委員会が募集した衆院選の投開票事務アルバイトで、聴覚障...
日本中国料理協会函館支部（木村史能支部長）は８日、函館短大付設調理製...
【北斗】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）はこのほど、同...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会理...
道などは１０日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
８日、機体の不具合のため函館空港に緊急着陸した航空自衛隊三沢基地（青...
臨時国会が開会した。新型コロナや景気関連対策などを盛り込んだ過去最大...
函館国際ホテル総料理長の木村史能さん（５８）が監修したレトルト商品「...
○…函館市の万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、同町会館で世代間交流...
函館在住のジュエリー・アクセサリーデザイナー、畑中清美さん＝アトリエ...
コロナ禍でこれまでの生活スタイルが新しい方向へ動き、ウェブ会議アプリ...
１１月に札幌市で開かれたバレーボールの第９回櫻田義人杯ヤングクラブバ...
舞鶴港（京都府舞鶴市）を母港とする海上自衛隊第３護衛隊群（池内出群司...
函館柏野小学校（西口昌司校長）はこのほど、子どもたちの性被害を防ぐ教...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）はこのほど、道南の中学生、高...
北斗市が昨年創設した「商店街元気づくり事業補助金」を活用した創業が相...