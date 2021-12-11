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市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
年末年始の輸送繁忙期に向け、函館運輸支局（河尻英治支局長）は１０日、...
函館市選挙管理委員会が募集した衆院選の投開票事務アルバイトで、聴覚障...
日本中国料理協会函館支部（木村史能支部長）は８日、函館短大付設調理製...
【北斗】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）はこのほど、同...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会理...
道などは１０日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
８日、機体の不具合のため函館空港に緊急着陸した航空自衛隊三沢基地（青...
【福島】町日向の鉄工所経営、鳴海健児さん（８２）の町特産のコンブを使...
ロシア極東大函館校で４日、ロシアの民芸品の人形「マトリョーシカ」に絵...
函館短大付設調理製菓専門学校はこのほど、小学生とその保護者を対象とし...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】えんどう桔...
【札幌】道などは１１日、道内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
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【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）は１０日、積雪不足のため１１...
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