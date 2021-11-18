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２０１９年に閉店したＪＲ函館駅前の百貨店「棒二森屋」（若松町）跡地を...
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市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
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函館大付属有斗高校（山田伸二校長）で１０日、函館市地域包括支援センタ...
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「美容室おしゃれ館 ポールスター店」（函館市港町１、ポールスターショ...