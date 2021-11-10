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ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
函館市消防本部は「１１９番の日」の９日、同本部の消防指令センターで「...
発達した低気圧からのびる前線が北海道付近を通過する影響で、９日の道南...
ＪＡＬ（日本航空）は９日、函館―丘珠間の２往復４便の乗員繰りがつかず...
【札幌、旭川】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
津軽海峡フェリーは９日、海上荒天のため、午前９時半函館発大間行きと午...
函館地方気象台によると、低気圧から延びる前線が９日から１０日にかけて...
【松前】約２５０品種１万本を数える桜の名所・松前公園でフユザクラが咲...
函館中央署は２日、還付金還付名目で金をだまし取られる詐欺被害を未然に...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日午後６時半から、...
公立はこだて未来大学は２７、２８の両日、２０２２年度募集の学校推薦型...
函館西高校（高橋敏史校長）で４日、１年生２３６人を対象とした薬物乱用...
函館市と道計量協会函館支部は６日、テーオーデパートで計量展「計量のひ...
ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
函館市は９日、今年度の市技能功労者表彰式を市役所で行った。造園部門で...
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の本格運用が１０月...
【札幌】道とＡＩＲＤО（エアドゥ、札幌市、草野晋社長）、株式会社ポケ...
函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...