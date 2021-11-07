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函館中央管内防犯協会などが主催する今年度の特殊詐欺被害防止ポスターコ...
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津軽海峡フェリーは６日、大間港の海上荒天のため、函館―大間間の１往復...
【札幌、旭川、小樽】道などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
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海上保安庁は５日、東南アジア海域での海賊対策のため、函館海上保安部の...
函館市教委は５日、函館桔梗小学校（佐々木正幸校長）で同日に提供した給...
第１６回世界に一冊だけの本・展（実行委主催）が５日、函館市本町の函館...
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函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）が主催するジュニアスクール「チャ...
今年の世相を反映した言葉を選ぶ「２０２１ユーキャン新語・流行語大賞」...
函館での生活も大学時代から数えて今年で７年目。大学１年からお世話にな...
【北斗】渡島・桧山管内の小学生と保護者２８人が６日、２０３０年度の札...
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