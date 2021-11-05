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【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
津軽海峡フェリーは５日、大間港の海上荒天のため、函館―大間間の１往復...
深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
道がまとめた２日の大雨による渡島管内での被害状況（４日午前１０時現在...
函館ゆかりの偉人５人組による２次元アイドル「ＨＡＫＯＭＥＮ（ハコメン...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は６日から写真展「大正３年 函...
函館市在住の金城公雄さん、三根範順さん、中村友子さんによる「絵画３人...
函館花いっぱい道づくりの会（折谷久美子代表）は１０月２４日、函館市石...
■上ノ国で２頭 ４日午後５時２０分ごろ、上ノ国町木ノ子の町道を車で走...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
函館市は５日、来年２月２６、２７両日に函館アリーナで開催を予定してい...
【福島】町は、水道使用量の少ない高齢者世帯などの負担を軽減するため、...
【乙部】町議会第５回臨時会が５日に開かれた。特産品販売促進事業や宿泊...
【七飯】七飯町功労者表彰式が３日、町文化センターで開かれた。文化功労...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
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