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深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
道がまとめた２日の大雨による渡島管内での被害状況（４日午前１０時現在...
函館ゆかりの偉人５人組による２次元アイドル「ＨＡＫＯＭＥＮ（ハコメン...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は６日から写真展「大正３年 函...
函館市在住の金城公雄さん、三根範順さん、中村友子さんによる「絵画３人...
■上ノ国で２頭 ４日午後５時２０分ごろ、上ノ国町木ノ子の町道を車で走...
【森】長年にわたり防犯活動に尽力した個人・団体に贈られる今年度の防犯...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は４日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
函館市の五稜郭公園で３日、２日の大雨に打たれて落ちた葉が地面を覆い、...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館工業高校（伊藤良平校長）で２日、定時制課程の体験入学が開かれた。...
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今年の夏から道南では記録的大雨に見舞われることが多い。函館市戸井泊で...
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函館のＮＰＯ法人「語りつぐ青函連絡船の会」（湯川れい子理事長）は、１...
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