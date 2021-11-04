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【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は４日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
函館市の五稜郭公園で３日、２日の大雨に打たれて落ちた葉が地面を覆い、...
「小さな親切」運動函館支部（奥野秀雄支部長）はこのほど、函館湯川小学...
札幌管区気象台は１日、道内の１０月の天候状況をまとめた。上旬は気温が...
道は３日、２日に記録的な大雨に見舞われた渡島の被害状況についてまとめ...
【江差】第一管区海上保安本部函館航空基地所属の機動救難士が１０月２８...
【江差】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）は１０月２８日...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は３日、新たな新型コロナウイルス感染...
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函館市以外の自治体に一定期間滞在し、就業体験などしながら地域振興に必...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前イベント広場で６、７日の両日、食のイベント...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
【森】長年にわたり防犯活動に尽力した個人・団体に贈られる今年度の防犯...
子どもの教育について考える「みんなで『子ども』トーク」（実行委主催）...
【七飯】大野農業高校果樹専攻班の１、２年生６人がこのほど「はこだてわ...