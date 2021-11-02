北海道付近が日本海北部の低気圧を含む気圧の谷の中となり、低気圧に向か...
大雨による土砂災害の恐れがあるとして、函館市は２日午後６時、市内東部...
函館地方気象台によると、北海道付近で大気の状態が非常に不安定となって...
【札幌】ＪＲ北海道によると、２日午後１時１５分ごろ、千歳線新札幌―上...
渡島総合振興局函館建設管理部は２日午後６時から、道道４３号（大沼公園...
２日午後２時ごろ、函館市青柳町１８の市道西部環状線沿いの電柱が強風の...
【七飯】２日午前９時５５分ごろ、七飯町大川５のコンビニエンスストアに...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は２日、新たな新型コロナウイルス感染...
渡島総合振興局は、土砂崩れのため２日午前１１時半から通行止めとしてい...
市立函館保健所は２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
道開発局は、落石・土砂崩れの恐れがあるため、国道２２８号の北斗市矢不...
北海道付近が日本海北部の低気圧を含む気圧の谷の中となり、低気圧に向か...
大雨による土砂災害の恐れがあるとして、函館市は２日午後６時、市内東部...
函館地方気象台によると、北海道付近で大気の状態が非常に不安定となって...
【札幌】ＪＲ北海道によると、２日午後１時１５分ごろ、千歳線新札幌―上...
渡島総合振興局函館建設管理部は２日午後６時から、道道４３号（大沼公園...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】さいとう小...
【森】町議会の総務経済常任委員会（山田誠委員長）と民生文教常任委員会...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長、児童１１人）と石別中学校（星正樹校...