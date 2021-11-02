大雨による土砂災害の恐れがあるとして、函館市は２日午後６時、市内東部地域の一部に警戒レベル４の「避難指示」を発令した。

対象地域と人数は双見町が３２世帯７２人、大船町が８４世帯１９６人、岩戸町が３０世帯７２人、豊崎町が７４世帯１５８人。指定避難場所は南茅部スポーツセンター。