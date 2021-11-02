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渡島総合振興局函館建設管理部は２日午後６時から、道道４３号（大沼公園...
２日午後２時ごろ函館市青柳町１８の市道西部環状線沿いの電柱が強風の影...
【七飯】２日午前９時５５分ごろ、七飯町大川５のコンビニエンスストアに...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は２日、新たな新型コロナウイルス感染...
渡島総合振興局は、土砂崩れのため２日午前１１時半から通行止めとしてい...
渡島総合振興局は、落石の恐れがあるため１日午前７時から通行止めとして...
ＪＲ北海道によると、２日午後１時４５分現在、大雨の影響で北海道新幹線...
道南いさりび鉄道は２日、木古内―泉沢間の大雨の影響で、函館―木古内間...
函館地方気象台によると、北海道付近が気圧の谷の中にあり、大気の状態が...
【上ノ国】２日正午ごろ、町湯ノ岱、神明で計約２００戸が停電したが、ま...
渡島総合振興局函館建設管理部は２日午後６時から、道道４３号（大沼公園...
【森】町議会の総務経済常任委員会（山田誠委員長）と民生文教常任委員会...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長、児童１１人）と石別中学校（星正樹校...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽５日＝...
２日午後２時ごろ函館市青柳町１８の市道西部環状線沿いの電柱が強風の影...
【七飯】２日午前９時５５分ごろ、七飯町大川５のコンビニエンスストアに...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は２日、新たな新型コロナウイルス感染...
渡島総合振興局は、土砂崩れのため２日午前１１時半から通行止めとしてい...
市立函館保健所は２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...