ＪＲ北海道によると、２日午後１時４５分現在、大雨の影響で北海道新幹線新函館北斗―新青森間の上下線で運転を見合わせている。

この影響で、東京―新函館北斗間を結ぶ「はやぶさ」５本が新函館北斗―新青森間で部分運休したほか、東京午前９時３６分発新函館北斗行き「はやぶさ１３号」が、青函トンネル内の吉岡定点（福島町）で停車している。同社によると、同列車の運転再開のめどは立っていないという。