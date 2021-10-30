この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
道警函館方面本部と函館方面防犯協会連合会が、万引き防止を図ろうと、遺...
函館近郊の子育て情報サイト「ままっち！」が掲載情報の拡充を進めている...
【木古内】木古内署は２０日、長年にわたり管内で防犯・少年補導活動に尽...
【札幌、旭川】道、札幌市、旭川市は２９日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
津軽海峡フェリーは２９日、船体整備のため、函館発大間行きの１便を欠航...
【鹿部】町は２５日、北海道電力、北海道電力ネットワークと「大規模災害...
プログラミング教室のＤ―ＳＣＨＯＯＬ北海道函館五稜郭校（杉並町、尾上...
新米の季節にご飯のおいしさを引き立てる陶器を展示販売する企画展「味覚...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されてから３カ月。...
函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
函館市の香雪園（見晴公園）で紅葉が見ごろを迎えた。イロハモミジやヤマ...
〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...