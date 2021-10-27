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函館地方気象台によると、低気圧を含む気圧の谷が北海道付近を通過し、大...
函館市赤川町の笹流ダム前庭広場では、植えられている約１１０本のイタヤ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２６日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
２０２０年５月２８日に亡くなった、元市立函館図書館館長の岡田弘子さん...
日没が早い時期に増加傾向にある、歩行者が巻き込まれる交通事故を防ごう...
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函館市赤川町の笹流ダム前庭広場では、植えられている約１１０本のイタヤ...
冬の足音が聞こえる昨今、椴法華沖からマダラが好漁との知らせが届いた。...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が２３日、日本海方面で船釣りし、良...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が２２日、函館山沖へ釣行し、イカ釣...
▽椴法華沖ババガレイ情報（２４日） 徐々に釣果が良くなってきた。出港...