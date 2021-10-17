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２０１９年９月に函館市中道１の交差点で通学途中に右足を切断する交通事...
函館市総合福祉センターで活動する絵画サークル「虹彩（にじいろ）の会」...
旭川市のアンティークショップ「布遊び＆古布屋」（斉藤千栄子代表）によ...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）と厚沢部消防署、町観光協会...
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新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
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“春高バレー”出場を懸けた第７４回全日本バレ...
【帯広】第１００回全国高校サッカー選手権大会北海道大会（北海道サッカ...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた「北海道の酒アワード...
函館工業高校（伊藤良平校長、生徒６５９人）は１６日、同校で創立１１０...
函館大森浜小学校（紺野克典校長、児童４５６人）で１４日、「はこだてこ...
縄文文化にさまざまな切り口で触れるイベント「ドキ！ドキ！縄文エキスポ...
ＬＧＢＴ（性的少数者）にフレンドリーなまちづくりを考えるイベント「虹...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、小説「鳳凰...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、２０２２...