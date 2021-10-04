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函館市主催の「環境パネル展」が４日、市役所１階市民ホールで始まった。...
４日午前１１時２０分ごろ、函館港北副防波堤上空で、第一管区海上保安本...
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【札幌、旭川】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
道警函館方面本部によると、管内の６５歳以上の運転免許保有者数を基に算...
渡島総合振興局や函館市教委などは、９～１７日に函館市内４カ所で「北海...
【厚沢部】北海道猟友会江差支部（近藤良信支部長）と桧山振興局、桧山森...
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南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、４日の渡島・桧山地方は各地で季節...
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【厚沢部】町職員が政策を考える力を身に付け実行する能力を高める「町施...
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◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...