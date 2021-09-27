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渡島食品衛生協会（白石勝士会長）は２６日、函館新都市病院（石川町）で...
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今月５日の国際チャリティー・デーにちなんだ「第６回アフリカの子供たち...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日、生け花体験教室「...
【北斗】５隻の青函連絡船が沈没し、国内の海難史上、最多の犠牲者を出し...
【札幌、旭川】道などは２６日、道内で新たに５４人が新型コロナウイルス...
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【木古内】秋の全国交通安全運動期間（２１～３０日）中の２２日、８月２...
【北斗】社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）は、ひきこもりの...
【北斗】社会福祉法人函館緑花会は、１０月３日に市向野の障害者支援施設...
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【上ノ国】今年度限りで閉校する滝沢小学校（成田浩一校長、児童６人）は...