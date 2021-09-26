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社会

道内で５４人感染　死者はゼロ

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道内で６３人感染　渡島１人含む

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函館市内で４人感染

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週間ファイル９月１９日～２５日

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　★秋の夜空に大輪（１９日）　「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...

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ラ・サール　２年連続の花園出場ならず

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