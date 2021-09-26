この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２５日、道内で新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
道内在住の筆耕、漆工、木工、金工の作家作品を集めた展示会「北海道の職...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、新たなオリジナルグッズ「タ...
女性実業家らでつくる世界最大の奉仕団体、国際ソロプチミスト函館（ＳＩ...
【江差】東京オリンピック・パラリンピック大会が今年開催されたことを記...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２４日、道内で新型コロナウイルス...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、新型コロナウイルス禍で生...
小型バスを改造した老舗移動ラーメン店「函館元祖バスラーメン」の老朽化...
道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
★秋の夜空に大輪（１９日） 「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...
函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...