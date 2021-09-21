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市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】湯ノ岱町内会（鈴木廣昭会長）は２０日の敬老の日に合わせ、９...
気象庁によると、２１日午前５時２６分ごろ、千島列島を震源とする地震が...
２０日の敬老の日に合わせて、函館市の駒場団地町会（川端和雄会長）は同...
【福島】町が主催する２年ぶりの「福島町敬老会」が１８日、町総合体育館...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材繰りで函館―丘珠間２往復４便、函館―...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
渡島総合振興局と桧山振興局、函館市は住民基本台帳に基づく１００歳以上...
ＪＡＬ（日本航空）は２１日、機材整備のため函館―丘珠間の３往復６便を...
【北斗】市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は２...
【上ノ国】第５回町議会臨時会が２１日、開かれた。滝沢地区漁業集落排水...
【北斗】北斗市はこのほど、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨...
【札幌、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
【乙部】町の寺島努町長は、町国保病院に新型コロナウイルス検体検査機器...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】函館七飯スノーパークは１９日、長年にわたる施設利用に感謝の気...
長引く痛みと、日常の起居動作 起居動作とは「寝返り」「起き上がり」「...
フランスで磨いた音楽メソッドを伝え 豊かな音色を通して人々の絆を結ぶ...