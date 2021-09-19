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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感...
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２０日の「バスの日」を前に、函館地区バス協会（森健二会長）は１７日、...
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◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】はぎさわ小...
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