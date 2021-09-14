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函館市教委は１４日、函館北中学校で生徒１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
【松前】渡島西部広域事務組合松前消防署はこのほど、新型コロナウイルス...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...
【奥尻】１３日午後３時３５分ごろ、奥尻町湯浜で約１０戸が停電し、同３...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
【江差】自ら生産した農産物で町の伝統食品の製造を手掛ける農業者組織「...
【せたな】１２日午前７時半ごろ、せたな町北桧山区若松、小川地区で計約...
気象庁によると、１４日午後６時５４分ごろ、渡島地方東部を震源とする地...
【札幌】鈴木直道知事は１４日の定例記者会見で、道内での新型コロナウイ...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１７日...
函館市教委は１４日、函館北中学校で生徒１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
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【松前】渡島西部広域事務組合松前消防署はこのほど、新型コロナウイルス...
第７４回秋季北海道高校野球大会函館支部予選第３日（９月１４日）オーシャ...
地元に根差す老舗旅館の 一本仕入れの松前本マグロ 「前浜の海の幸、...