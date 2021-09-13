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市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
【江差】自ら生産した農産物で町の伝統食品の製造を手掛ける農業者組織「...
【せたな】１２日午前７時半ごろ、せたな町北桧山区若松、小川地区で計約...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１２日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１２日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
函館市西部地区に点在する歴史的建造物の適切な維持・保全を担える人材の...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
【松前】日本野鳥の会道南桧山は、２６日午前８時から開く「松前町白神岬...
【七飯】七飯町は日本酒、ビール、ワインと地元の酒に焦点を当てた新たな...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
【奥尻】１３日午後３時３５分ごろ、奥尻町湯浜で約１０戸が停電し、同３...