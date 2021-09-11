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【北斗】函館商工信用組合（山本富靖理事長）は４日、「しんくみの日週間...
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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス...
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函館栄好堂丸井今井店は、新型コロナウイルスワクチンなどの接種歴を記録...
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函館少年刑務所は９日、同刑務所の２０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
【乙部】町は１０日、岩盤崩落に伴う国道２２９号の通行止め区間（鳥山―...
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市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに...
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道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
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