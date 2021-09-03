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新型コロナウイルス感染拡大が続いていることを受け、函館市本町・五稜郭...
札幌管区気象台は１日、８月と今夏（６～８月）の道内の気象状況をまとめ...
函館市教委は２日、函館中部小学校の児童・教職員の計２人が新型コロナウ...
【北斗】市内の造園業者５社で構成する「北斗市園友会」（下山晴夫会長）...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感...
気象庁によると、２日午前８時４６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震...
函館市は１日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチン個別接種...
７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
函館市教委は１日、函館中部小学校と函館中の沢小学校の児童計２人が新型...
１２日にオーシャンスタジアムで開幕する第７４回秋季北海道高校野球大会...
【北斗】サッカーの第１５回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯ＪＦＡ...
函館地区武道連絡協議会（室田晴康会長）の創立２０周年記念式典がこのほ...
【北斗】フルコンタクト空手の北斗市福祉チャリティー第１３回道南実戦空...
函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...
函館市は、７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
道は、今月２３～２５日に札幌市内で日本酒の味や風味を競う「北海道の酒...
昨年度は前年度より１ポイント下がって３７％。本欄でも何度か触れた、わ...
函館駅前地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事長）と...
卓球の道南選手権大会（函館卓球協会主催）がこのほど、函館アリーナで開...