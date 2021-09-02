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【北斗】市内の造園業者５社で構成する「北斗市園友会」（下山晴夫会長）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感...
気象庁によると、２日午前８時４６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震...
函館市は１日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチン個別接種...
７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
函館市教委は１日、函館中部小学校と函館中の沢小学校の児童計２人が新型...
道は「防災の日」の１日、一般参加型の防災訓練「北海道シェイクアウト」...
函館空港「空の日」実行委は１日、新型コロナウイルスの感染状況から、１...
「防災の日」の１日、函館市住宅都市施設公社は伊藤園（東京）が展開する...
函館市福祉有償運送運営協議会が８月２６日、函館市役所で開かれた。委員...
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◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【七飯】８月２５日から４日間の日程で大沼国際セミナーハウスを会場に開...
第３５回道肢体不自由養護学校体育大会（道特別支援学校肢体不自由教育校...
校内見学や在学生との交流を通じて入学後のイメージを膨らませた函館厚生...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は、 今年度の中・高生ボラン...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに感...