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函館市教委は１日、函館中部小学校と函館中の沢小学校の児童計２人が新型...
道は「防災の日」の１日、一般参加型の防災訓練「北海道シェイクアウト」...
函館空港「空の日」実行委は１日、新型コロナウイルスの感染状況から、１...
「防災の日」の１日、函館市住宅都市施設公社は伊藤園（東京）が展開する...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに１７人が新型コロナウイルスに感...
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函館市内の８月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、３１日で４...
戦後、樺太からの引き揚げ者を支援してきた全国樺太連盟函館支部（平沼冠...
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函館水産高校（亀山喜明校長）は、函館産ブリと酒かすを使った瓶詰め新商...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
函館市の第３回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算案１７件...
函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...