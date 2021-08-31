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函館市教委は８月３１日、函館日吉が丘小学校で児童１人が新型コロナウイ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は３１日、函館市内で新たに１７人が新型コロナウイルスに...
国際的奉仕団体の函館北斗ライオンズクラブ（ＬＣ、小笠原金哉会長）は３...
千葉県で新型コロナウイルスに感染した妊婦の搬送先が見つからず、新生児...
函館ホテル旅館協同組合（遠藤浩司理事長）は３０日、フォーポイントバイ...
道への緊急事態宣言発令に伴い、函館市教委は市内幼稚園や公立学校を通じ...
函館地裁は、２０２２年に行う裁判員裁判の裁判員候補者数を算定し、各自...
札幌管区気象台は３０日、北海道太平洋側（渡島地方など）とオホーツク海...
市立函館保健所は３０日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【せたな】任期満了に伴うせたな町長選が３１日に告示され、現職の高橋貞...
函館市教委は３０日から、史跡大船遺跡（大船町）を臨時閉場している。同...
函館市教委は８月３１日、函館日吉が丘小学校で児童１人が新型コロナウイ...
【江差】町は８月３０日の町議会全員協議会で、北海道への緊急事態宣言発...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
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５人制サッカーは１次リーグが行われ、日本は中国に０―２で敗れ、１勝２...