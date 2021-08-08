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市立函館保健所は７日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
函館地方気象台は７日、函館市美原の最高気温が午後１時４３分に３３・９...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
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１０日に群馬県で開幕するサッカーのＪＣＹインターシティトリムカップ（...
決勝の大一番で鹿部町出身の伊藤大海投手（北海道日本ハムファイターズ）...
中学硬式野球の第１７回日本少年野球北海道函館大会（日本少年野球連盟北...
函館市内・近郊の飲食店が屋台を出店するイベント「第１回はこだて食のサ...
ラベルレスのペットボトル飲料が出てきている。と言っても、今のところは...
「二十四節気」の一つ「立秋」を迎えた７日、函館市美原では午後１時４３...
渡島総合振興局は２６日午後１時から、企業の人事担当者向けセミナー「ニ...
【新潟】相撲は７日、新潟県糸魚川市で第２日の競技を行った。道南から唯...
第３１回函館朝鮮人慰霊祭（朝鮮総連函館支部主催）が７日、函館市船見町...
健康づくりには関係団体の協働が必要だ。行政が策定する健康増進計画の中...