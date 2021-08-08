函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    社会 記事一覧へ

    最新記事

    健康なまちづくりのエッセンス

    [ 健康なまちづくりのエッセンス ]

    　健康づくりには関係団体の協働が必要だ。行政が策定する健康増進計画の中...

    健康なまちづくりのエッセンス
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医（８月８日付）
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    東京2020 オリンピック【速報】

    ◇第１６日のメダル

    ◇第１６日のメダル

    最終日（８日）の日本選手日程

    最終日（８日）の日本選手日程

    荒賀が銅メダル―空手

    荒賀が銅メダル―空手

    日本、米国破り悲願の金、公開競技の８４年ロス以来―野球

    日本、米国破り悲願の金、公開競技の８４年ロス以来―野球

    乙黒、須崎が金メダル―レスリング

    乙黒、須崎が金メダル―レスリング

    乙黒拓が金メダル―レスリング

    乙黒拓が金メダル―レスリング

    １４歳玉井が７位入賞―飛び込み

    １４歳玉井が７位入賞―飛び込み

    稲見が銀メダル、２、３位プレーオフ制す―ゴルフ

    稲見が銀メダル、２、３位プレーオフ制す―ゴルフ
    オリンピック記事一覧
    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    スプレッドイーグルＦＣ函館　インターシティトリムカップ出場へ

    スプレッドイーグルＦＣ函館　インターシティトリムカップ出場へ

    伊藤投手、大一番も登板　金メダル貢献

    伊藤投手、大一番も登板　金メダル貢献

    函館ボーイズ　２試合大逆転で決勝へ

    函館ボーイズ　２試合大逆転で決勝へ

    食のサマーフェス第３弾「函館うまいもん祭り」スタート

    食のサマーフェス第３弾「函館うまいもん祭り」スタート

    立秋の函館　観測史上最高の３３・９度に／サルには氷柱も

    立秋の函館　観測史上最高の３３・９度に／サルには氷柱も

    ２６日に人材育成セミナー　渡島振興局

    ２６日に人材育成セミナー　渡島振興局

    伊藤（大野農）全国１勝／インハイ相撲

    伊藤（大野農）全国１勝／インハイ相撲

    函館朝鮮人慰霊祭、関係者で同胞の冥福祈る

    函館朝鮮人慰霊祭、関係者で同胞の冥福祈る

    健康なまちづくりのエッセンス

    健康なまちづくりのエッセンス

    ニュース細見／ＨＩＦ夏期セミナー２年ぶりに開講

    ニュース細見／ＨＩＦ夏期セミナー２年ぶりに開講

    最新動画

    居酒屋かまだ／完全個室を２部屋用意

    老舗味めぐり／餅の北屋

    ビューティーサロン　フローリッシュ／生活の質を向上させるサロン

    スペシャルティコーヒーココロ／豊かな味わい引き出す自家焙煎

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『日新商会』ホッキしゅうまい

    動画一覧
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    8月 8日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    8月 8日のイベント情報

    2021年8月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク8月号