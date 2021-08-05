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市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに感...
北海道銀行十字街支店（函館市末広町１０）の行員、大塚美優さん（２０）...
【北斗】茂辺地駅で１９９４年から２７年間、切符の販売と駅舎の清掃を担...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
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市立函館保健所は４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに感...
新競技のスポーツクライミングは５日、男子複合決勝に、初代王者を目指し...
陸上は５日、男子２０キロ競歩が行われ、池田向希（旭化成）が銀メダル、...
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函館赤川小学校（長浦紀華校長）と赤川認定こども園（天野洋子園長）の合...
函館高専（伹野茂校長）と情報通信大手のソフトバンク（東京都港区、宮川...
函館短大のレクリエーション・インストラクターを養成するための実習授業...
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【森、八雲】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さ...