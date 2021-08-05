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市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに感...
北海道銀行十字街支店（函館市末広町１０）の行員、大塚美優さん（２０）...
【北斗】茂辺地駅で１９９４年から２７年間、切符の販売と駅舎の清掃を担...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
【北斗】「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生１、宮崎浩憲代表）を利用する...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに感...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は４日、管内に食中毒警報を発令し...
函館少年刑務所は５日、同刑務所の３０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
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ボクシングは５日、男女各階級が行われ、男子フライ級の準決勝で田中亮明...
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新競技の空手は５日、女子形が行われ、清水希容（ミキハウス）が準決勝を...
カヌーは５日、スプリント種目が行われ、男子カヤックシングル２００メー...
スケートボードは５日、男子パークが行われ、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカ...
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函館市本町の老舗「藤本時計店本店」を運営。時計、眼鏡、貴金属の店頭販...