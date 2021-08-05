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函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
【北斗】「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生１、宮崎浩憲代表）を利用する...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに感...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は４日、管内に食中毒警報を発令し...
江差、八雲の両保健所は４日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
【松前】町教委は、今月１３日に予定していた今年度松前町成人式を来年１...
【江差】警察活動に多大な協力をした人に贈られる、今年度の道警函館方面...
新競技の空手は５日、女子形が行われ、清水希容（ミキハウス）が準決勝を...
カヌーは５日、スプリント種目が行われ、男子カヤックシングル２００メー...
スケートボードは５日、男子パークが行われ、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカ...
【北斗】茂辺地駅で１９９４年から２７年間、切符の販売と駅舎の清掃を担...
函館市本町の老舗「藤本時計店本店」を運営。時計、眼鏡、貴金属の店頭販...
地域の魅力をいっぱい込めた キュートなスイーツがずらり 七飯町道の駅...
陸上は５日、男女の４００メートルリレー予選が行われ、２０１６年リオデ...
【乙部】少年野球チーム「乙部スワローズ」（伊勢正臣監督、１１人）が、...
水泳のオープンウオーターは５日、男子１０キロが行われ、南出大伸（木下...
陸上は５日、男女の４００メートルリレー予選が行われ、日本女子（青山、...