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海の日を祝う会（会長・久保俊幸函館商工会議所会頭）は２６日、五島軒本...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２９日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は２５日、大沼国際セミナーハウスで映画...
函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が急増している。今月中旬以降...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を受けて、縄文時代にスポ...
世界文化遺産への登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の函館市...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録などを祝い、垣ノ島遺...
世界遺産構成資産の大船遺跡でも、登録の正式決定から一夜明けた２８日、...
函館市教育委員会は２８日から、パネル展「祝 世界遺産登録！ 北海道・...
柔道は２９日、男女各１階級が行われ、女子７８キロ級の浜田尚里（自衛隊...
バドミントンは２９日、女子ダブルス準々決勝が行われ、世界選手権連覇の...
秋までに行われる衆院選へ向け、道選管事務局渡島支所（支所長・鳴海拓史...
バスケットボールは２９日、１次リーグが行われ、男子Ｃ組の日本はスロベ...
柔道は２９日、男女各１階級が行われ、女子７８キロ級の浜田尚里（自衛隊...
ハンドボールは２９日、女子１次リーグが行われ、Ａ組の日本は韓国に２４...
深堀町会（大野忠雄会長）と学童保育所スマイルキッズクラブ（山本智子代...
函館西高校茶道部（黒島華蓮部長、部員３２人）は２６日、同校で茶会を開...
海の日を祝う会（会長・久保俊幸函館商工会議所会頭）は２６日、五島軒本...
函館朝市やおでかけリハビリの関係者を対象とした「先進的な感染症対策セ...