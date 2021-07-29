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函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が急増している。今月中旬以降...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を受けて、縄文時代にスポ...
世界文化遺産への登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の函館市...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録などを祝い、垣ノ島遺...
函館市教育委員会は２８日から、パネル展「祝 世界遺産登録！ 北海道・...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録決定から一夜明けた２...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は２８日、各管内に食中毒警報を発...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
カヌーは２８日、スラローム予選が行われ、男子カヤックシングルの足立和...
２４、２５日にメーンイベントを終えた「五稜郭まちなかオープンテラス」...
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バドミントンの第１９回北海道選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミ...
【江差】かもめ島海水浴場が２８日、今季のオープンを迎えた。浮き輪など...