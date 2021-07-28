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悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
日本たばこ産業（ＪＴ）北海道支社道南支店（岸博男支店長）は２０日、新...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】中川石油（町大川１、中川弘規社長）は、ガソリンスタンド「セル...
函館市総合福祉センターでこのほど、防災・防火訓練が行われた。同センタ...
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堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...