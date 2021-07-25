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市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者は...
愛知県在住のグラスビーズ作家による「ｇｌａｓｓｂｅａｄｓ 宮野美樹の...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
道南縄文文化推進協議会（会長・境勝則函館商工会議所副会頭）は、世界文...
海の日（２２日）に合わせて国際信号旗「ＵＷ」を函館、北斗市内１３カ所...
道内４団体でつくる「異能ｖａｔｉｏｎネットワーク北海道」（藤澤義博代...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
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ソフトボールは２５日、１次リーグが行われ、日本はカナダに延長八回、タ...
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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
テニスは２５日、各種目の１回戦が行われ、女子シングルスで第２シードの...
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新競技のスケートボードは２５日、男子ストリートが行われ、堀米雄斗（Ｘ...
【七飯】ぐるり道南観光推進協議会（小林克彦会長）は、８月９日までの金...