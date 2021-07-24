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海の日（２２日）に合わせて国際信号旗「ＵＷ」を函館、北斗市内１３カ所...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
遺愛女子高校英語科の有志は、書き損じはがきの提供を呼び掛けている。２...
函館在住の彫刻家・造形作家、吉岡滋人さん（５０）による函館で初めての...
北欧・フィンランドの文化を発信するイベント「フィンランドに触れて旅気...
「海の日」の２２日、函館、北斗両市の計１３カ所で全世界共通の国際信号...
【木古内】日本船舶海洋工学会（東京、藤久保昌彦会長）は、歴史的・技術...
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函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
市立函館博物館は２３日、函館公園内の北海池で夏休みの小学生らを対象に...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２２日、函館朗読紀行Ｖｏｌ・１５「大...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
野良猫の増加やトラブルを防ぐため、不妊・去勢手術を行い、地域と猫の共...
「ゼロカーボン」「カーボンゼロ」「カーボンニュートラル」という言葉を...
４連休の２日目となった２３日、函館市内の観光地は、久しぶりに多くの観...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...