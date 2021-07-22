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【札幌、旭川、小樽】道などは２２日、道内で新たに１４０人が新型コロナ...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）の日本語日本文化講座夏期セミナー」の...
【福島】町教委は、福島町白符で今月２日に７０代女性がヒグマに襲われ遺...
【松前】松前公園内のアジサイが見ごろを迎える中、松前藩屋敷で２２日、...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われたことで、２１日も渡島・桧山地方は...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
函館市文学館の中庭テラスでこのほど、函館朗読奉仕会ピッコロによる読み...
道教委は１３日、道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）と...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が２...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
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【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は２４日午前１０時から、道の駅上ノ国も...
【北斗】コロナ禍で活動を一時休止していた「北斗浜分太鼓」が、６月２５...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇長万部町（２６日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ...