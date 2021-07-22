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【松前】松前公園内のアジサイが見ごろを迎える中、松前藩屋敷で２２日、...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われたことで、２１日も渡島・桧山地方は...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、八雲の各保健所は２１日、管内に食中毒警報を発令した。...
【木古内】「咸臨丸とサラキ岬に夢見る会（舛野信夫会長）と町観光協会は...
本紙創刊の１９９７年１月から昨年１２月まで連載していた「暮らしの園芸...
【北斗】北斗まちの大学（高橋幸村代表）の「プペルバス＆トラック～光る...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われた影響で、２０日の渡島・桧山地方は...
函館軟野連あさ野球...
【福島】町教委は、福島町白符で今月２日に７０代女性がヒグマに襲われ遺...
函館市湯川町１の「花びしホテル」（西村有人社長）は、「北海道・北東北...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...