函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ７月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 高校野球
    夏季大会
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    社会

    函館市内で１人新規感染

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は１８日、新たに函館市内で４０代女性１人が新型コロナウ...

    函館市内で１人新規感染

    函館市内で１人新規感染

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...

    函館市内で１人新規感染
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    函館市内で１人新規感染

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は１８日、新たに函館市内で４０代女性１人が新型コロナウ...

    函館市内で１人新規感染
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医７月１８日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    コロナ禍で新企画多数　森高校で学校祭

    コロナ禍で新企画多数　森高校で学校祭

    海産物の仕入れや販売学ぶ　ＮＰＯ法人のこたべがイベント

    海産物の仕入れや販売学ぶ　ＮＰＯ法人のこたべがイベント

    大収穫感謝祭ｉｎあっさぶ中止　コロナで

    大収穫感謝祭ｉｎあっさぶ中止　コロナで

    パークゴルフ記録・木曜会北斗市八郎沼大会

    パークゴルフ記録・木曜会北斗市八郎沼大会

    パークゴルフ記録・木曜会木古内大会

    パークゴルフ記録・木曜会木古内大会

    クマ目撃情報（知内）

    クマ目撃情報（知内）

    【速報】新札幌駅で線路にゆがみ　特急北斗９号に約６０分の遅れ

    【速報】新札幌駅で線路にゆがみ　特急北斗９号に約６０分の遅れ

    函館で今年初の真夏日　飲料手に熱中症対策

    函館で今年初の真夏日　飲料手に熱中症対策

    【速報】道内で１０７人、渡島で２人新規感染

    【速報】道内で１０７人、渡島で２人新規感染

    函館市内で１人新規感染

    函館市内で１人新規感染

    最新動画

    パティスリー　メゾン　フジヤ　ハコダテジャパン／

    居酒屋飛昇／気軽に寄れる刺身がおいしい店

    たこ焼バミューズン／ソース不要のオリジナルの味

    元祖らーめんひらき家分店／飲みの締めにぴったりの一杯を

    老舗味めぐり／太田かまぼこ

    動画一覧

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    7月18日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    7月18日のイベント情報

    2021年7月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク8月号