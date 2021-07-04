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市立函館保健所は４日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
気象庁によると、４日午前２時２０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があり...
【七飯】１９７１年に七飯町の横津岳に東亜国内航空（現日本航空）のＹＳ...
【札幌】道や札幌市は３日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを発表...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５９社）は２日、恵山つつじ公園...
日本政策金融公庫（東京）は、新型コロナウイルス禍をさまざまなアイデア...
七飯町のＮＰＯ法人「のこたべ」（平島美紀江代表）は、キラリス函館地階...
【札幌】道や札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
◇里口工業杯（６月２７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・北斗市茂辺地大会（６月２４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場）...
【江差】地場の新鮮野菜や旬の海産物などを販売する今年度の「江差朝市・...
【札幌】道と札幌市などは新たな新型コロナウイルス感染者数などを発表し...
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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第６日（７月４...
気象庁によると、４日午前２時２０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があり...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第６日（７月４...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日は３日...