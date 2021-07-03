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七飯町のＮＰＯ法人「のこたべ」（平島美紀江代表）は、キラリス函館地階...
【札幌】道や札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
気象庁によると、２日午前１０時４８分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
函館市は１日、５日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象とす...
【上ノ国】アユ釣りが解禁となった１日、天野川でも解禁を待ちわびた釣り...
フランス海軍の試験・測定艦「デュピュイ・ド・ローム」（４７７０排水ト...
【北斗】市中野通２の会社員、木村健太さん（３４）が６月３０日、市桜岱...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（町緑町、倉持篤理事長）が３０日、町館浦４...
函大谷初回７点 函大谷は、初回先頭の蔭浦大の四球、佐々木の犠打で１死...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第４日の２日...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５９社）は２日、恵山つつじ公園...
函館水産高校（亀山喜明校長）は３、４両日、今年１～３月の米ハワイ沖で...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
１９５１年に全国６番目の支部として発足したアマチュア絵画グループ「チ...
函館市は２日、都市建設部の２０代女性職員を減給１０分の１（１カ月）の...
日本政策金融公庫（東京）は、新型コロナウイルス禍をさまざまなアイデア...