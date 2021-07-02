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函館市は１日、５日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象とす...
【上ノ国】アユ釣りが解禁となった１日、天野川でも解禁を待ちわびた釣り...
フランス海軍の試験・測定艦「デュピュイ・ド・ローム」（４７７０排水ト...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（町緑町、倉持篤理事長）が３０日、町館浦４...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
１年の折り返しとなった６月３０日、各地の神社では半年間のけがれをはら...
【松前】松前観光協会（石川文明会長）は、新型コロナウイルス感染拡大の...
【松前】町交流の里づくり館（町原口）と原口交流の里づくりの会（東舘幸...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」では、７日の七夕を前にササ飾...
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【北斗】市中野通２の会社員、木村健太さん（３４）が６月３０日、市桜岱...
函館税関＝財務大臣発令、関係分（１日）...
北海道（１日）＝関係分【係長級】...
◇着任あいさつ 北海道放送函館放送局長 佐々木宏...
函館市中体連のバスケットボールは６月２８～３０日、函館アリーナで行っ...
函館市中体連のサッカーは６月２８～３０日、函館フットボールパークで行...
函館市中体連の剣道は６月２８日、椴法華中で行った。団体戦は男子のみ５...