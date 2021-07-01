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市立函館保健所は１日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
１年の折り返しとなった６月３０日、各地の神社では半年間のけがれをはら...
【松前】松前観光協会（石川文明会長）は、新型コロナウイルス感染拡大の...
【松前】町交流の里づくり館（町原口）と原口交流の里づくりの会（東舘幸...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」では、７日の七夕を前にササ飾...
市立函館保健所は３０日、市内の保育所でノロウイルスが原因とみられる集...
【札幌】道と札幌市は３０日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを発...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＲ函館駅前の花壇の夏花への切り替えが２５日に完了した。色とりどりの...
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【上ノ国】上ノ国町の矢代智樹教育長は６月２３日の町議会定例会で、昨年...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
函館市社会福祉協議会はこのほど、函館中の沢小学校（樫野人範校長）で４...
学校統合に伴い今年度で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）は８月...
函館公共職業安定所（ハローワーク函館）で学生向け就職支援の利用の仕方...
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