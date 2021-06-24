函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 写真の日
    2021年版
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

函館で１人新規感染

[ 社会 ]

　市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに３０代女性１人が新型コロナウ...

函館で１人新規感染
社会 記事一覧へ

最新記事

函館で１人新規感染

[ 社会 ]

　市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに３０代女性１人が新型コロナウ...

函館で１人新規感染

企業探訪／横岡塗工所

[ 企業探訪 ]

　１９５５年創業。２０１９年４月から成田豊さんが３代目の社長を務める。...

企業探訪／横岡塗工所
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

特殊詐欺に気を付けて　渡島信金と南茅部駐在所が啓発

特殊詐欺に気を付けて　渡島信金と南茅部駐在所が啓発

【速報】道内で２６人感染　渡島、桧山はゼロ

【速報】道内で２６人感染　渡島、桧山はゼロ

函館で１人新規感染

函館で１人新規感染

クマ目撃情報（鹿部）

クマ目撃情報（鹿部）

上ノ国町の高齢者ワクチン集団接種終了　町全体は８月７日

上ノ国町の高齢者ワクチン集団接種終了　町全体は８月７日

企業探訪／横岡塗工所

企業探訪／横岡塗工所

ドクターコラム／佐藤内科小児科医院　副院長　中里諭美さん

ドクターコラム／佐藤内科小児科医院　副院長　中里諭美さん

ヤマウチ　山内裕之さん／らぁめん工房　かりんとう　辛味噌らぁめんとミニチャーシュー丼

ヤマウチ　山内裕之さん／らぁめん工房　かりんとう　辛味噌らぁめんとミニチャーシュー丼

江差追分のロゴマークが決定　基本譜の符号で波をイメージ

江差追分のロゴマークが決定　基本譜の符号で波をイメージ

あさひ小にＳＤＧｓアイコンカラーパネルお目見え

あさひ小にＳＤＧｓアイコンカラーパネルお目見え

最新動画

老舗味めぐり／太田かまぼこ

お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ／アットホームな宿と食事処

おやつべーぐるメルチッチ／もっちりふわふわのベーグル

企業探訪／大中山ふでむら

ラーニキッチン昭和店／昼のチーズナンセット割引き中

動画一覧

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

6月24日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

6月24日のイベント情報

2021年6月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク7月号