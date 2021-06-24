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日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、昨年６～８月に...
昨年５月、新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと、函館市に１...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は持続可能な社会づくりを目指し、今...
後志管内寿都町の住民団体の男性２人が同町を相手取り、原発から出る高レ...
２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦駅構内で、上り線の信号機が赤...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用客の減少に伴い、２日...
【豊浦】ＪＲ北海道によると、２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館あさひ小学校（長瀬雅一校長、児童１６６人）児童玄関前の外壁に２３...
渡島中体連は２３日、８競技を実施した。バレーボールは北斗市総合体育館...
【旭川】高体連全道大会バレーボールは２３日、旭川市の道北アークス大雪...
乙部町内の国道２２９号が６日から通行止めになっている同町館浦の土砂崩...
日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、昨年６～８月に...
国際親善交流特別演奏会「クリスティアン・アガピエ ピアノ・リサイタル...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
評論家の立花隆氏が４月に死去していたことが分かった。医療、宇宙、政治...
函館税関は１６日、５月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...