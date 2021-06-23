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市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は持続可能な社会づくりを目指し、今...
後志管内寿都町の住民団体の男性２人が同町を相手取り、原発から出る高レ...
２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦駅構内で、上り線の信号機が赤...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用客の減少に伴い、２日...
【豊浦】ＪＲ北海道によると、２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...
フィッシュランド函館西桔梗店常連の女性アングラーが１７日、釣り仲間と...
先週末の道南は悪天候に見舞われたこともあり、目立った釣果は聞こえなか...
北斗市方面ではチカが好調だ。フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１６...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
北海道日本ハムファイターズは２３日、東京五輪開催のためプロ野球公式戦...
誰もがいきいきと暮らせられる地域を目指す “函館一...
【厚沢部】函館市生まれの陶芸家、七尾佳洋さんと妻のうた子さんの今年度...