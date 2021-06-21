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「保護ネコハウスＣｈａＣｈａ（チャチャ）」（函館市湯川町１、池田仁美...
東京五輪に向けた事前合宿を７月１３～１９日に函館アリーナ・サブアリー...
■函館市でクマの足跡 ２０日午後４時２０分ごろ、函館市柏野町の畑に複...
気象庁によると、２０日午後８時８分ごろ、上川地方中部を震源とする地震...
函館市内各所でバラが見頃を迎えている。函館市元町の旧イギリス領事館の...
【北斗】いつも趣味を楽しんでいる海岸をきれいにしようと、函館近郊の水...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
【福島】町議会定例会６月会議が２１日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２３日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
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ＩＣＵと集中治療専門医 集中治療室（ＩＣＵ：Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ Ｃａ...
世界30カ国を旅して学んだ 自然素材を生かした家づくり 「Ｉｏｒｉ ...